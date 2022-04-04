Глава ЕК объявила о готовности отправить группу следователей в Бучу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов отправить группу следователей в украинский город Бучу, где, по данным западных и местных СМИ, произошло массовое убийство мирных граждан. Фон дер Ляйен в своём Twitter-аккаунте отметила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Генпрокуратуры Украины, «Европола» и «Евроюста».

Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, «Европолом» и «Евроюстом», — написала фон дер Ляйен.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.

Москва категорически отвергла любые обвинения в убийcтвах мирных жителей в Буче и предложила обсуждать эту тему на мaксимально высоком уровне, заявил пресс-секретарь президeнта России Дмитрий Песков. Ранее власти Украины и мировые СМИ опубликовали фото- и видеозаписи из города Бучи под Киевом. На них изображено большое количество убитых. По словам представителя Кремля, материалам, распространённым Киевом, нельзя доверять.