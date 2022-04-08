Глава ДНР заявил о подготовке Киевом массированных обстрелов Донбасса

Украинские войска готовят массированные обстрелы Донбасса из реактивных систем залпового огня «Град» и другого тяжёлого вооружения. В нанесении ударов Киев намерен обвинить Россию и Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, его слова приводит Telegram-канал URA.RU.

Целью этого преступления является обвинение в обстрелах, разрушении жилья и инфраструктуры, возможной гибели людей подразделения республик и России, — сказал он.

По словам Пушилина, обстрелам могут подвергнутся Артёмовск, Краматорск, Славянск, Мариуполь и другие населённые пункты.

Утром 9 апреля украинские войска обстреляли из «Градов» Донецк. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), по городу было выпущено 20 ракет.

Накануне украинские военные нанесли удар ракетой «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где проходила эвакуация мирного населения. В результате погибли 50 человек и ещё около 90 получили ранения. Киев обвинил в обстреле Россию.

В Минобороны РФ заявили, что ракета «Точка-У» была запущена ВСУ из района Доброполья в 45 километрах от места ЧП. Целью удара был cрыв выезда жителей, чтобы использовать их в качестве живого щита для оборонных позиций украинcких военных.