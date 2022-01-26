Глава ДНР заявил о готовности к агрессивным действиям со стороны Киева

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самопровозглашённая республика готова к агрессивным действиям со стороны Киева. По его словам, на текущий день Украина уже имеет предостаточно данных для такого рода решений, сказал глава республики в эфире телеканала «Россия 24».

Да, готовы к агрессивным действиям со стороны Украины. То, что у них сейчас появилось таких возможностей больше — ситуация говорит сама за себя, — сказал он.

Пушилин подчеркнул, что на текущий день самопровозглашённые республики Донбасса должны находиться в состоянии постоянной боевой готовности. По его словам, уже проведены различного рода учения и отработка слаженности взаимодействия ведомств.

Идёт отработка совместных действий между экстренными службами, потому что никто ничего исключать не может, — добавил глава ДНР.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявило том, что противотанковые ракеты Javelin уже находятся на территории Донбасса на вооружении у сил ВСУ. При этом они пока не перемещены к линии соприкосновения.