Глава ДНР рассказал о ситуации в селе Старомарьевка, захваченном ВСУ

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в селе Старомарьевка Тельмановского района, находящемся в нейтральной зоне, которую заняли военные Вооружённых сил Украины. По его словам, связь с населённым пунктом практически не поддерживается. Освободить село мирным путём Пушилин считает «крайне проблематичным». Об этом он заявил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Среди заложников украинских военных, по некоторым данным, числятся 140 граждан ДНР и 37 граждан России.

По словам Пушилина, связь с селом глушится украинскими подразделениями: хотя у войск ДНР есть полный список людей, которые там проживают, освободить пункт мирным способом крайне проблематично. В близлежащих населённых пунктах уже оборудованы позиции украинских военных, а на въезде в село уже оборудован блокпост.

Естественно, наши подразделения не могут работать, не имея малейших предпосылок нанесения вреда гражданскому населению. Поэтому сейчас предпринимаются попытки подключить международников для выполнения гуманитарной миссии, обеспечения людей всем необходимым и возвращения статус-кво касательно данного населённого пункта, — заявил глава ДНР.

Ранее появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. По словам очевидцев, в село, расположенное на нейтральной полосе, «зашла» украинская разведка. Военный корреспондент «России 24» Андрей Руденко также сообщил о возможном захвате Старомарьевки, отметив, что 37 из 140 её жителей имеют российское гражданство. Украинские военные опровергли информацию о захвате села, заявив, что речь идёт о попытке обвинить Киев в нарушении линии разграничения.

Кроме того, стало известно, что Вооружённые силы Украины впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Как утверждается, ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком. Генштаб ВСУ подтвердил применение беспилотных летательных аппаратов при уничтожении артиллерии противника. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки подобных вооружений ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство проверит на достоверность боевое применение БПЛА.