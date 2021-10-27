Глава ДНР рассказал о ситуации в селе Старомарьевка, захваченном ВСУ

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал ситуацию, сложившуюся в селе Старомарьевка Тельмановского района, находящемся в нейтральной зоне, которую заняли военные Вооружённых сил Украины. По его словам, связь с населённым пунктом практически не поддерживается. Освободить село мирным путём Пушилин считает «крайне проблематичным». Об этом он заявил в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Среди заложников украинских военных, по некоторым данным, числятся 140 граждан ДНР и 37 граждан России.
По словам Пушилина, связь с селом
Естественно, наши подразделения не могут работать, не имея малейших предпосылок нанесения вреда гражданскому населению. Поэтому сейчас предпринимаются попытки подключить международников для выполнения гуманитарной миссии, обеспечения людей всем необходимым и возвращения статус-кво касательно данного населённого пункта, — заявил глава ДНР.
Ранее появилась информация, что украинские силовики предприняли попытку занять населённый пункт Старомарьевка, расположенный в нейтральной зоне в Донбассе. По словам очевидцев, в село, расположенное на нейтральной полосе, «зашла» украинская разведка. Военный корреспондент «России 24» Андрей Руденко также сообщил о возможном захвате Старомарьевки, отметив, что 37 из 140 её жителей имеют российское гражданство. Украинские военные опровергли информацию о захвате села, заявив, что речь идёт о попытке обвинить Киев в нарушении линии разграничения.
Кроме того, стало известно, что Вооружённые силы Украины впервые применили ракету турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Донбассе. Как утверждается, ракета была запущена по артиллерийским позициям сил Народной милиции у населённого пункта Гранитное под Донецком. Генштаб ВСУ подтвердил применение беспилотных летательных аппаратов при уничтожении артиллерии противника. Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки подобных вооружений ведут к дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ведомство проверит на достоверность боевое применение БПЛА.