Глава ДНР Пушилин призвал не верить Украине на переговорах

С украинской стороной не получится договориться и ей нельзя верить в процессе переговоров, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, комментируя итоги переговоров 29 марта между Украиной и Россией, передаёт РИА Новости. По его мнению, Украине нельзя верить даже после подписания документов и даже когда за неё «вписываются» такие страны как Германия и Франция.

Украина недоговороспособна и несамостоятельна. Поэтому всё то, что происходит на переговорных площадках, нужно выдвигать на некий отдельный план и руководствоваться тем, что происходит по факту, — заявил Пушилин.

29 марта в Стамбуле завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча, которая началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче, длилась более трёх часов в закрытом для прессы режиме. Переговоры стартовали со встречи главы российской делегации Владимира Мединского и представителя украинской стороны — главы парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давида Арахамии — в формате тет-а-тет.

Глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров отметил, что они прошли конструктивно. Он также озвучил основные письменные предложения, полученные от украинской делегации.