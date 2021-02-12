Глава ДНР оценил слова Путина о Донбассе

https://static.news.ru/photo/3b6a6ab6-6ee2-11eb-bdb9-96000091f725_660.jpg Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин прокомментировал слова президента России Владимира Путина о Донбассе.

Он назвал чрезвычайно важным заявление российского лидера и напомнил о большой поддержке со стороны РФ — гуманитарных конвоях, выдаче паспортов и вакцинации от коронавируса. Пушилин назвал Донбасс частью «российского народа».

Никогда не было оснований допустить мысль, что Россия оставит нас наедине с трудностями. Постоянно ощущаем её помощь и поддержку. Мы всегда будем стоять на защите Большой Родины, до последнего отстаивая наши общие ценности. Позицию наших граждан мы сформулировали в идеологической доктрине, которая не случайно носит название «Русский Донбасс». Донбасс всегда был русским не только исторически, но и ментально, а события 2014 года и последующих годов однозначно определили вектор развития, — рассказал радиостанции «Говорит Москва» глава ДНР.

Он подчеркнул, что Донбасс идёт по пути усиления взаимодействия с Россией. Пушилину хотелось бы усилить взаимодействие в сфере экономического развития, активного трансграничного сотрудничества.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с редакторами российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс ни при каких условиях. Фрагмент эмоционального выступления главы государства на виртуальной встрече показали в эфире телеканала «Россия 24». Президент пояснил, что у него перед глазами стоят люди, получившие в Донбассе травмы и увечья. При этом он напомнил руководителям СМИ, что «на наших с вами плечах» лежит огромная ответственность за страну. Путин подчеркнул, что «мы должны подумать о последствиях» любого шага прежде, чем принимать решение.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.