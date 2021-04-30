Глава ДНР назвал причину отсутствия миротворцев в Донбассе

Компромисс с Киевом не найден, вопрос о миротворцах ООН на Украине в настоящее время не находится в повестке. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, вопрос миротворцев
Мы тогда это обсудили, и Россия тогда подала соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, но по сей день она остаётся без ответа. Поэтому сейчас рассуждать о миротворцах не совсем, наверное, вовремя. И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, видела повторение в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс, — сказал Пушилин.
Однако такой вариант не устраивает жителей самопровозглашённых республик. Глава ДНР не сомневается, что РФ подобного не допустит. Однако отсутствие компромисса по вопросу миротворцев привело к тому, что тема выпала из повестки.
В Киеве не первый год заявляют о необходимости присутствия миротворцев ООН в Донбассе. При этом власти Украины считают, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и располагаться на всей территории региона, вплоть до границ с РФ.
В Кремле не против присутствия миротворцев в Донбассе, однако только с целью обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.
Конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года. Тогда Киев начал военную операцию против самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Они заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине, в результате которого тогдашний президент страны Виктор Янукович был вынужден бежать в Россию, а к власти пришла оппозиция. ООН указывает, что жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.