https://static.news.ru/photo/0d529610-d6c9-11e9-89f7-fa163e074e61_660.jpg Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Новые украинские власти не стремятся к выполнению Минских договорённостей, поскольку до сих пор не выработали чёткого внешнего и внутриполитического курса. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются. Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договорённости и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, — цитирует его ТАСС .

Пушилин отметил, что в связи с этим заявление представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы относительно отказа украинского лидера Владимира Зеленского предоставить особый статус Донбассу не вызывает удивления. Власти страны, по его мнению, дают очень много разноплановых обещаний, которые в итоге не реализуются.

Ответ прост — выполнение «Минска» не в интересах Киева, — заключил Пушилин.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник жёстко раскритиковал позицию Украины по Минским соглашениям. Он заявил, что украинские власти должны понять, что эти договорённости не являются предметом для дискуссий. По его словам, документ, «чётко и понятно» регламентирующий схему общения Донбасса и Украины, был согласован в «нормандском формате», и другого такого нет, писал News.ru.