Глава ДНР исключил начало третьей мировой войны из-за Украины

Россия сконцентрировала на границе с Украиной больше сил, чем когда-либо с 2014 года, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он предупредил, что Вашингтон «очень внимательно» наблюдает за отводом этих войск.

Мы видели, что за последние несколько дней было принято решение отвести некоторые из этих сил. И мы видим, что некоторые из них начали отходить, — сказал Блинкен в ходе интервью...