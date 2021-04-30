Глава ДНР исключил начало третьей мировой войны из-за Украины

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин не верит, что из-за Украины может разразиться третья мировая война. По его словам, нынешний военный конфликт не может длиться вечно, рано или поздно он закончится.
Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как — посмотрим. У меня очень серьёзные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения, — сказал он в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что Украина — это разменная монета в руках Запада, который будет использовать её до тех пор, пока она не выработает весь свой ресурс.