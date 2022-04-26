Глава ДНР допустил восстановление «Азовстали» в ином качестве

Комплекс «Азовстали» в Мариуполе может быть восстановлен, но в ином качестве. Этот вопрос в настоящее время обсуждается с местными жителями, которые и определят дальнейшую судьбу предприятия, рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьёв Live».

Мы обсуждаем с жителями Мариуполя, они должны иметь решающий голос <...> Большая площадь, конечно, будет задействована в любом случае, — сказал он.

По словам Пушилина, при строительстве «Азовстали» не учитывались экологические нормы. Предприятие загрязняло Мариуполь, не позволяя ему стать курортным городом, а также было причиной большого количества онкозаболеваний.

Накануне мэр Мариуполя Константин Иващенко заявил, что «Азовсталь» не будут восстанавливать после окончания боевых действий, поскольку по предприятию были нанесены серьёзные удары. Завод входит в принадлежащую бизнесмену Ринату Ахметову группу «Метинвест», которая является крупнейшим на Украине производителем стали и железнорудного сырья.