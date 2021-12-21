Глава делегации России: Москва ждёт от НАТО и США реальных шагов в диалоге

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва надеется начать диалог с США по гарантиям безопасности и продвинуть его в реальные сроки. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» он уточнил, что контакты сторон уже начались.

Я думаю, всё-таки в НАТО и в Вашингтоне прекрасно понимают, о чем идёт речь и отдают себе отчёт. Я думаю, что реально всё же переговоры начнутся, и уже, по-моему, потихоньку есть контакт — [помощника президента РФ] Юрия Ушакова с советником президента США [по национальной безопасности Джейком Салливаном], — сказал Гаврилов.

Он уточнил, что Москва ожидает от НАТО и США реальных шагов в диалоге по снятию российской озабоченности безопасностью. Тем не менее, дипломат отметил, что представители альянса и Штатов могут попытаться «заболтать» проблему, однако Запад понимает всю серьёзность намерений РФ.

Что же касается размещения военного контингента НАТО в непосредственной близости от границ РФ, то здесь глава делегации заявил, что наша страна не допустит этого ни при каких условиях.

Ранее сообщалось, что предложения России Североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов, заявили в пресс-службе МИД КНР.