Глава ЦРУ посетил Киев и обсудил «российское вторжение»

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бёрнс на прошлой неделе посетил Украину, где обсудил с президентом страны Владимиром Зеленским «российское вторжение», сообщила на своей странице в Twitter журналистка CNN Наташа Бертранд. Она добавила, что в разговоре участвовали представители украинских спецслужб, при этом стороны также обсудили напряжённость в регионе.

В прошлую среду директор Бёрнс посетил с заранее запланированным визитом Киев, где он провёл консультации с коллегами из разведки на фоне опасений дальнейшего вторжения России на Украину, — написала Бертранд со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По словам журналистки, директор ЦРУ оценил риски, с которыми столкнулась Украина за последнее время.

Ранее сообщалось, что в Швеции дети испугались предполагаемого «российского вторжения» из-за видео, которые появились в популярной платформе TikTok. По словам социального работника Марие Ангселль, дети встревожены, они обращаются к специалистам с жалобами на страх перед «войной».

Известно, что алгоритмы приложения работают таким образом, что человеку показываются видеоролики на тематику, которой человек больше всего интересовался. В последнее время со стороны властей Швеции всё чаще звучат воинственные заявления в адрес России.