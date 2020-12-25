Глава ЦИК Египта умер от коронавируса

Председатель Центральной избирательной комиссии и зампред Кассационного суда Египта Ляшин Ибрагим умер от осложнений после заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщили в Центризбиркоме Египта, Ляшин Ибрагим возглавлял ведомство три последних года. Под его руководством прошли президентские выборы в 2018 году, референдум по внесению поправок в конституцию в 2019-м и парламентские выборы в сенат и палату представителей осенью 2020 года.
Глава ЦИК успел в конце ноября обнародовать результаты парламентских выборов, после чего был госпитализирован с коронавирусом. В частной клинике он провёл три недели вплоть до своей смерти.
Как писал NEWS.ru, учёный-экономист, бывший вице-президент Республики Чувашия и бывший член Совета Федерации Лев Кураков скончался в возрасте 77 лет от коронавирусной инфекции. Кураков 19 лет был ректором Чувашского государственного университета имени Ульянова и один год занимал должность президента вуза. Также учёный был президентом Академии наук Чувашской Республики, председателем республиканского кабинета министров и председателем Госсовета ЧР.