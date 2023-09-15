Глава ЧВК рассказал, нужны ли России кубинские наемники Глава ЧВК Криницын: кубинские наемники будут бесполезны в зоне СВО

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Даже если кубинские наемники окажутся в зоне СВО, они будут бесполезны, заявил NEWS.ru глава ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын. По его словам, кубинцы имеют совершенно другую ментальность и не знают русского языка. При этом, по его данным, в украинском конфликте на стороне России также хотят участвовать граждане других стран.

Это абсолютная глупость. У меня есть данные, что афганцы, например, тоже хотят участвовать на стороне России, тем более там до 2 тыс. подготовленных бойцов. И Иран хочет участвовать. Но стоит понимать, что у нас разные ментальность, языки, тактика действий — разное все, — заявил Криницын.

По его словам, много людей с «чистым сердцем» сейчас хотят помочь, «они патриоты и своей страны, и России». Но все распространяемые истории о наемниках — лишь красивые истории Запада.

Есть отдельные лица, подготовка государством целых групп — сказки, которые придумывает Запад, чтобы показать свою импотентность и невозможность победить нас в этой войне. Если бы мы хотели, то мы пригласили бы наших партнеров из КНДР, чья армия постоянно тренируется. Но даже корейцы не участвуют в войне, несмотря на то, что СССР в свое время помогал им против американцев, когда был конфликт на Корейском полуострове, — отметил Криницын.

Кроме КНДР, по его словам, российской армии были бы полезны наемники из стран постсоветского пространства, кроме прибалтийских государств. Криницын подчеркнул, что их военные прошли то же обучение в тех же училищах, что и специалисты в российской армии.

Ранее посол Кубы в Москве Гармендия Пенья рассказал, что Гавана не имеет ничего против кубинцев, которые хотят просто подписать контракт и легально принимать участие в СВО на стороне России. Он пояснил, что вопросы вызывает только нелегальный процесс вербовки, но вместе с тем подчеркнул, что «жулики, бандиты есть везде».

В начале сентября сотрудники МВД страны задержали 17 человек, которых готовили для участия в военных действиях на Украине. Среди них — и организатор незаконной деятельности, который имел контакт с двумя лицами, вербующими молодых кубинцев. Правоохранительные органы сообщили, что подозреваемым грозит до 30 лет тюрьмы или смертная казнь.