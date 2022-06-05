Глава Chevron предрек снижение добычи нефти в России Глава Chevron Майкл Вирт предрек снижение добычи нефти в России из-за западных санкций

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уход из России западных технологий и капитала, возможно, приведет к снижению в стране добычи нефти, заявил в беседе с изданием The Wall Street Journal главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт. Он отметил, что пришел к такому выводу, изучив пример других стран, которые ранее попадали под западные санкции.

Если вы посмотрите на Иран и Венесуэлу, два других примера крупных производителей, которые попали под санкции и были в значительной степени отрезаны от тех же самых инвестиций и технологий, то их производственные мощности со временем падают, — пояснил глава Chevron.

Новые ограничения в нефтяном секторе связаны с шестым пакетом санкций, которые в первых числах июня утвердил Евросоюз. Согласно документу, в течение шести месяцев страны ЕС собираются полностью отказаться от импорта российской нефти, а за восемь месяцев — и от всех нефтепродуктов из РФ. Пока временное исключение решили сделать для топлива, которое доставляется по трубопроводу: ограничения распространяются только на поставки по морю.

Кроме того, Евросоюз ввел запрет и на продажу из европейских стран в Россию оборудования, которое имеет отношение к нефтепереработке, в том числе установок производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумных установок для перегонки нефти и других.

Ранее стало известно, что Франция собирается провести переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами по замещению поставок российской нефти. Об этом заявил французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. Он добавил, что Париж в ближайшее время должен найти альтернативу не только нефти, но и газу из РФ.