Глава Церкви Кипра заявил о стремлении Турции захватить весь остров

Глава Кипрской православной церкви (КПЦ) Хризостом II рассказал о намерениях Турции захватить всю территорию острова. Во время пасхальной речи епископ вспомнил вторжение турецких солдат на Кипр, которое произошло в 1974 году. С его слов, последствия этого события до сих пор оказывают губительное влияние на греческую культуру и общественность, пишет ТАСС. Предстоятель церкви отметил, что уступки, на которые пришлось пойти кипрским властям ради мирного решения конфликта, не стали ключом к решению проблем. Хризостом уточнил, что республика до сих пор получает угрозы «заселения» закрытого района Вароша, который находится в буферной зоне портового города Фамагуста.

И несмотря на все болезненные уступки, на которые мы пошли, искренне стремясь найти мирное решение кипрской проблемы, она не только остается неулаженной, но, наоборот, мы сталкиваемся с угрозами заселения закрытого района Вароша с очевидным намерением Турции оккупировать весь Кипр, — заявил Хризостом.

В ноябре 2021 года Евросоюз продлил на год санкции в отношении Турции за бурение в спорных водах в восточной части Средиземного моря в районе Кипра. Ограничительные меры включают в себя замораживание активов физлиц и организаций, а также запрет на поездки в ЕС ответственных за несанкционированное бурение. Об этом сообщается в заявлении, распространённом внешнеполитической службой Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Турция решила предупредить «энергетический треугольник» в лице Греции, Израиля и Кипра о необходимости держаться подальше от спорных вод в Восточном Средиземноморье. Представителям стран была направлена дипломатическая нота в связи с их договорённостями о соединении электрических сетей подводным кабелем. Несмотря на стандартный для дипломатии характер подобного жеста, оппоненты Анкары восприняли его крайне остро.