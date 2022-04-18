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Мир

Глава британского Минфина пропустит ряд встреч на G-20 из-за участия России

21:33, 19 апреля 2022
Глава британского Минфина пропустит ряд встреч на G-20 из-за участия России Риши Сунак Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Глава Министерства финансов Великобритании Риши Сунак намерен посетить лишь ряд «ключевых» встреч в рамках профильной министерской встречи Группы двадцати (G20), которая состоится в Вашингтоне на этой неделе, а часть мероприятий планирует бойкотировать из-за участия в них России, передаёт агентство Reuters со ссылкой на неназванные источники. Отмечается, что он планирует призвать союзников Соединённого Королевства предпринять в отношении России «более сильные скоординированные действия».

Министр финансов примет участие в основных заседаниях G20 <...> и продолжит работу с нашими союзниками, чтобы обличить российскую агрессию и настаивать на более скоординированных действиях, дабы наказать Россию и поддержать Украину, — сообщил источник издания.

Сунак, вероятно, решил последовать примеру американской коллеги Джанет Йеллен, об аналогичных планах которой стало известно утром 19 апреля. По словам представителя Белого дома Джен Псаки, Йеллен пропустит несколько встреч G20 с участием российского представителя в знак протеста против действий России на Украине. 

Ожидается, что представители России примут участие во встрече G20 в удалённом формате. Мероприятие запланировано на 20 апреля. 

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