Глава британского МИД раскритиковал РФ на Совете ООН по правам человека

https://static.news.ru/photo/bb3ba322-7513-11eb-94c5-96000091f725_660.jpg Доминик Рааб Фото: Mark Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выступил с критической оценкой действий России в сфере прав человека на примере ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Он призвал Совет ООН по правам человека (СПЧ) рассмотреть соответствие деятельность России её обязательствам.

Мы призываем членов Совета оценить, отвечают ли действия России её международным обязательствам по правам человека и ценностям, к которым мы стремимся и которые обязуемся защищать, — заявил Рааб, выступая на 46-й сессии СПЧ.

По его словам, власти должны проявлять уважение к правам человека. Рааб подчеркнул, что его нельзя лишать права на свободу слова и на справедливый суд.

В начале июня 2020 года в Сети появился видеоролик телеканала RT в поддержку поправок в Конституцию. В нём приняли участие известные личности, а также ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Навальный назвал участников проекта холуями и позором страны. 15 июня СК возбудил дело о клевете в отношении оппозиционера.

20 февраля, кроме дела об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны, Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на решение Симоновского суда о замене Навальному срока по делу «Ив Роше» с условного на реальный. Судья постановил, что этот вердикт является законным. С учётом проведённого времени под домашним арестом Навальный должен провести в колонии два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев.

Как писал NEWS.ru, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Минюста РФ. В документе содержится запрос российского ведомства на пересмотр принятого в Страсбурге решения по оппозиционеру Алексею Навальному. В документе подчёркивается, что жалоба юристов Навального, из-за которой суд запрашивал обеспечительные меры, неприемлема. Ранее ЕСПЧ предписал Москве в качестве обеспечительной меры освободить оппозиционера из-под стражи.