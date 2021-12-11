Глава британского МИД призвала отказаться от российского газа

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс призвала отказаться от российского газа. В интервью ВВС она заявила о необходимости уменьшить поставки энергоносителей из России. По её словам, это позволит миру «получить стратегическую независимость».

Нам абсолютно необходимо снизить зависимость от российского газа и энергии. И это должно быть частью общей стратегии снижения зависимости от нерыночной экономики, уменьшения зависимости от злонамеренных субъектов и обеспечения того, чтобы свободный мир мог иметь стратегическую независимость, необходимую для выживания и процветания, — заявила глава британского МИД.

Она добавила, что Лондон помогает Киеву обрести «энергетическую устойчивость». По мнению Трасс, если Россия решит вторгнуться на Украину, проблемой может стать газопровод «Северный поток — 2». Соединённое королевство и его союзники «должны удерживать Россию от такого курса действий». Глава британского МИД также сообщила, что собирается обсуждать этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран G7 в Ливерпуле. Там она намерена показать, что вторжение России на Украину будет «стратегической ошибкой».

Ранее сообщалось, что в случае вооружённого конфликта российская армия разобьёт значительную часть подразделений Украины в течение первых 30–40 минут. Об этом заявил профессор Королевского колледжа Лондона и ветеран Корпуса морской пехоты США Роберт Ли.

Такого же мнения придерживаются и некоторые украинские чиновники. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что в случае полномасштабного конфликта страна не сможет дать отпор России без поддержки со стороны Запада. По его мнению, украинские солдаты очень быстро окажутся выведены из строя, фронтовым командирам придётся сражаться в одиночку, а военное руководство не сможет координировать оборону.

В последнее время западные СМИ нередко публикуют материалы о возможном вторжении России на Украину, а также сообщают о том, что США могут ввести в отношении РФ новые санкции для предотвращения нападения.