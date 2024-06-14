Организаторы встреч по урегулированию конфликта на Украине, куда не приглашают российских представителей, на самом деле не стремятся добиться мира, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что страна не будет участвовать в саммите в Швейцарии, где представлена только одна сторона, передает ТАСС.
Если вы хотите добиться мира, вы должны посадить за стол переговоров обе стороны. Но вы приглашаете только одну сторону. <...> На самом деле вы не хотите мира, — сказал да Силва.
Ранее сообщалось, что президенты Бразилии и России Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе них собеседник российского лидера подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в созданном совместно с Китаем документе.
До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания западных стран, согласно которым Россия отказывается от переговоров по Украине, бесчестны. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Россия не будет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского», подчеркнул дипломат.