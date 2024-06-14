Глава Бразилии объяснил, чего стоят встречи по Украине без России Президент Бразилии да Силва: участники встреч по Украине без РФ не хотят мира

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Луис Инасиу Лула да Силва

Организаторы встреч по урегулированию конфликта на Украине, куда не приглашают российских представителей, на самом деле не стремятся добиться мира, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что страна не будет участвовать в саммите в Швейцарии, где представлена только одна сторона, передает ТАСС.

Если вы хотите добиться мира, вы должны посадить за стол переговоров обе стороны. Но вы приглашаете только одну сторону. <...> На самом деле вы не хотите мира, — сказал да Силва.

Ранее сообщалось, что президенты Бразилии и России Луис Инасиу Лула да Силва и Владимир Путин провели телефонные переговоры. В ходе них собеседник российского лидера подтвердил позицию своей страны по мирному урегулированию на Украине с участием обеих сторон конфликта, закрепленную в созданном совместно с Китаем документе.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что высказывания западных стран, согласно которым Россия отказывается от переговоров по Украине, бесчестны. Он напомнил, что Москва обсуждала китайскую и африканскую мирные инициативы, а также предложения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Россия не будет участвовать в мероприятиях по Украине на основе «формулы Зеленского», подчеркнул дипломат.