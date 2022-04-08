Глава Bosch связал отказ от российского газа с экономическим крахом ФРГ

Отказ от закупок российского газа может привести к нарушению цепочек поставок немецких предприятий и разрушить «промышленную базу экономического могущества» ФРГ, заявил глава Bosch Стефан Хартунг. В интервью изданию Handelsblatt он подчеркнул, что 20% потребности в энергоресурсах компании Bosch покрывает российское сырьё.

Если Германия в одностороннем порядке откажется от поставок российского газа, важные элементы цепочки поставок оторвутся не только у Bosch, — заявил директор фирмы.

Он пояснил, что Bosch не собирается уходить с российского рынка, однако в компании поддерживают введение санкционных ограничений против России.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен отказаться от импорта российского угля в течение переходного периода в 120 дней. По его словам, именно такой срок предусмотрен новым пакетом санкций ЕС. Шольц при этом допустил, что ФРГ прекратит импорт российского угля ещё раньше. Однако промышленности нужно время, чтобы найти новых поставщиков, добавил он.

В свою очередь министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что отказ от российского газа поставит крест на процветании ФРГ. Он пояснил, что в стране нет инструментов для импорта энергоносителей другими способами.