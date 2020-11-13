Глава Болгарского телеграфного агентства умер после заражения коронавирусом

Гендиректор Болгарского телеграфного агентства (БТА) Максим Минчев скончался на 68-м году жизни после заражения коронавирусом.
После краткой болезни скончался генеральный директор БТА Максим Минчев, — говорится в сообщении агентства.
В БТА отметили, что коллеги запомнят Минчева как на редкость доброго, трудолюбивого и обаятельного человека. В пресс-службе также выразили соболезнования родным и близким умершего.
Максим Минчев родился в Софии 5 июня 1953 года. Пост главы БТА он занимал с 2003 года,
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