Глава BioNTech предрёк победу над пандемией COVID-19 к концу лета 2021 года

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Пандемию COVID-19 удастся взять под контроль к концу лета будущего года. Об этом заявил один создателей вакцины от коронавируса, генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахин.

Мы знаем, что решение найдено и что мы можем произвести много доз вакцин, мы знаем, что от этих вакцин будет польза, тех, которые показали эффективность. И поэтому мы должны быть уверены, что мы сможем контролировать эту болезнь и пандемию самое позднее к концу следующего лета, — заявил Шахин в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, вакцинация серьёзно изменит ситуацию с коронавирусной инфекцией уже к апрелю наступающего года. Шахин добавил, что в 2021 году BioNTech сможет обеспечить порядка 1,3 млрд доз препарата, и не исключается, что эта цифра может вырасти.

Накануне Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.

Как сообщал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что вакцинация населения США от коронавируса начнётся в ближайшие 24 часа. По словам американского лидера, поставки препаратов в пункты вакцинации уже начались. Он подчеркнул, что оба одобренных препарата в ходе исследований продемонстрировали соответствие «золотому стандарту безопасности».