Глава BioNTech опроверг слухи, что не вакцинировался от COVID-19

Сооснователь и генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахрин опроверг сообщения о том, что не вакцинировался от коронавируса. Его компания совместно с американской Pfizer является разработчиком одного из препаратов против нового заболевания. Фото прививки Шахрин выложил в социальной сети LinkedIn (сайт заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается , что на фото видно, как ему вводят вакцину. По словам главы BioNTech, дезинформация о том, что он не проходил вакцинацию, распространилась в социальный сетях и он решил её опровергнуть.

Вот уже несколько месяцев друзья убеждают меня опубликовать фотографию, на которой мне делают прививку, чтобы опровергнуть эти ложные слухи, — написал Шахрин.

Он подчеркнул, что они с супругой — сооснователем BioNTech Озлем Тюречи — получили по три дозы вакцины, разработанной в их компании.

Он также отметил, что был глубоко опечален, узнав, что его старый школьный друг болеет тяжёлой формой COVID-19 и три недели находится на аппарате ИВЛ.

Я узнал от его жены, что он и его семья не были вакцинированы, — отметил Шахрин.

Он добавил, что люди часто не прививаются из-за страха. Лучше всего страх победить личным опытом. Именно поэтому он и опубликовал своё фото, пояснил Шахрин.

Ранее специалисты из Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения пришли к выводу, что бустерная доза прививок от COVID-19 повышает эффективность вакцины в борьбе с «омикрон»-штаммом. По сравнению с двумя стандартными дозами третья прививка усиливает защиту организма на 70–75%.