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Глава BioNTech опроверг слухи, что не вакцинировался от COVID-19

Глава BioNTech Шахин заявил, что вакцинировался от COVID-19
06:17, 12 декабря 2021
Глава BioNTech опроверг слухи, что не вакцинировался от COVID-19 Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Сооснователь и генеральный директор немецкой компании BioNTech Угур Шахрин опроверг сообщения о том, что не вакцинировался от коронавируса. Его компания совместно с американской Pfizer является разработчиком одного из препаратов против нового заболевания. Фото прививки Шахрин выложил в социальной сети LinkedIn (сайт заблокирован на территории РФ за нарушение правил хранения персональных данных российских пользователей). Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на фото видно, как ему вводят вакцину. По словам главы BioNTech, дезинформация о том, что он не проходил вакцинацию, распространилась в социальный сетях и он решил её опровергнуть.

Вот уже несколько месяцев друзья убеждают меня опубликовать фотографию, на которой мне делают прививку, чтобы опровергнуть эти ложные слухи, — написал Шахрин.

Он подчеркнул, что они с супругой — сооснователем BioNTech Озлем Тюречи — получили по три дозы вакцины, разработанной в их компании.

Он также отметил, что был глубоко опечален, узнав, что его старый школьный друг болеет тяжёлой формой COVID-19 и три недели находится на аппарате ИВЛ.

Я узнал от его жены, что он и его семья не были вакцинированы, — отметил Шахрин.

Он добавил, что люди часто не прививаются из-за страха. Лучше всего страх победить личным опытом. Именно поэтому он и опубликовал своё фото, пояснил Шахрин.

Ранее специалисты из Британского агентства по безопасности в сфере здравоохранения пришли к выводу, что бустерная доза прививок от COVID-19 повышает эффективность вакцины в борьбе с «омикрон»-штаммом. По сравнению с двумя стандартными дозами третья прививка усиливает защиту организма на 70–75%.

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