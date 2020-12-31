Глава BioNTech допустил проблемы с поставками вакцины

Немецкая фармацевтическая компания BioNTech работает над развёртыванием дополнительных производственных мощностей для выпуска вакцины от COVID-19.
Глава компании Угур Шахин в интервью Der Spiegel
Есть пробел из-за недостатка других одобренных вакцин и мы должны заполнить его нашим собственным препаратом, — подчеркнул Шахин.
Ранее вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech была внесена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень препаратов, разрешённых для экстренного использования в период пандемии коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru. В организации подчеркнули, что польза от использования вакцины перевешивает возможные риски.
Включение прививки в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения покупать препарат для распространения в нуждающихся странах. BioNTech планирует в ближайшее время провести исследование, чтобы определить, насколько вакцина эффективна против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Ожидается, что результаты исследования будут известны в течение двух недель.