Глава BioNTech допустил проблемы с поставками вакцины

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Немецкая фармацевтическая компания BioNTech работает над развёртыванием дополнительных производственных мощностей для выпуска вакцины от COVID-19.

Глава компании Угур Шахин в интервью Der Spiegel объяснил эту меру тем, что при текущем уровне производства в поставках препарата возможны сбои из-за малого числа других вакцин. Он признал, что сейчас ситуация с мощностями «не выглядит радужно».

Есть пробел из-за недостатка других одобренных вакцин и мы должны заполнить его нашим собственным препаратом, — подчеркнул Шахин.

Ранее вакцина совместного производства Pfizer и BioNTech была внесена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в перечень препаратов, разрешённых для экстренного использования в период пандемии коронавирусной инфекции, передавал NEWS.ru. В организации подчеркнули, что польза от использования вакцины перевешивает возможные риски.

Включение прививки в список позволит ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения покупать препарат для распространения в нуждающихся странах. BioNTech планирует в ближайшее время провести исследование, чтобы определить, насколько вакцина эффективна против нового штамма коронавируса, который был выявлен в Великобритании. Ожидается, что результаты исследования будут известны в течение двух недель.