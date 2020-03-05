https://static.news.ru/photo/3905e8c6-5eef-11ea-93df-fa163e074e61_660.jpg Мартиньш Казакс Фото: Latvijas Banka/flickr.com

Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс считает, что кредитные организации страны должны списать невозвратные долги.

Как сообщает портал «Sputnik. Латвия», по мнению Казакса списание невозвратных долгов десятилетней давности позволило бы вернуть многих латвийцев на родину. Кроме того, это улучшило бы кредитный рейтинг страны.

Казакс также отметил, что банки давно считают эти долги невозвратными, но технически не списали их. При этом их наличие продолжает ухудшать общие экономические показатели государства. Он добавил, что из-за них страна потеряла более 10 тысяч налогоплательщиков, которые сейчас заняты в теневой экономике или эмигрировали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости списать все 40 млрд рублей долга россиян перед микрофинансовыми организациями (МФО).