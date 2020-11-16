Глава Азербайджана заявил об ответственности Армении за Карабах

https://static.news.ru/photo/46c18190-2849-11eb-81ce-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев с женой Мехрибан Фото: ru.president.az

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил об ответственности Армении за разрушения в Нагорном Карабахе. Речь идёт об инфраструктурах, перешедших под контроль Азербайджана.

Глава Азербайджана Алиев побывал в Физулинском и Джебраильском районах, которые перешли под контроль ВС Азербайджана. В связи с этим глава Азербайджана пообещал, что противники ответят в международном суде за всю разрушенную инфраструктуру.

Они ответят за всё в международном суде. Я говорил и ещё раз хочу повторить, что будут привлечены международные структуры, эксперты, будет подсчитан весь урон, и мы потребуем компенсацию за 30 лет. В эти дни они разрушили Кельбеджар, дома, леса. За всё это они тоже ответят, — сказал Алиев, фрагменты выступления которого в соцсети разместила его жена.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил взятые под контроль армии города Физули и Джебраил, расположенные в Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.