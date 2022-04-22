Алиев заявил о территориальных претензиях Еревана к Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что территориальные претензии Армении к Баку не прекращаются, несмотря на завершение войны. Он выразил надежду, что они вскоре закончатся, передаёт «Интерфакс Азербайджан».

Несмотря на завершение войны, территориальные претензии к Азербайджану не прекращаются. Но я думаю, что они прекратятся. Но пока Армения и мировое армянство имеют территориальные претензии к Азербайджану, — заявил Алиев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в основу диалога между Ереваном и Баку положены предложенные Азербайджаном базовые принципы для установления отношений. По её словам, Армения конструктивно отреагировала на эти предложения.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.