Все розничные магазины Apple, расположенные вне Китая, закрываются с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил глава компании Тим Кук.
Перерыв в работе магазинов продлится две недели — до 27 марта. При этом сотрудникам будет выплачиваться стандартная зарплата.
В общей сложности по всему миру, не считая территорию КНР, у Apple около 460 магазинов. Примерно 270 из них расположены в США. Несколько дней назад приостановили работу офисы компании в Италии и Испании,
Ранее NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников Apple в Ирландии
Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире составляет около 145 тысяч человек. От заболевания умерли 5,4 тысячи, выздоровели свыше 72 тысяч. В России зафиксированы 45 случаев заболевания.
Добавьте наши новости в избранные источники