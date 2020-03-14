https://static.news.ru/photo/d26774e6-65d2-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Gang/Utuku/Ropi/Global Look Press

Все розничные магазины Apple, расположенные вне Китая, закрываются с целью предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил глава компании Тим Кук.

Перерыв в работе магазинов продлится две недели — до 27 марта. При этом сотрудникам будет выплачиваться стандартная зарплата.

В общей сложности по всему миру, не считая территорию КНР, у Apple около 460 магазинов. Примерно 270 из них расположены в США. Несколько дней назад приостановили работу офисы компании в Италии и Испании, сообщает Bloomberg.

Ранее NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников Apple в Ирландии выявили коронавирус. В настоящее время он находится в самоизоляции.

Согласно последним данным, число заражённых коронавирусом в мире составляет около 145 тысяч человек. От заболевания умерли 5,4 тысячи, выздоровели свыше 72 тысяч. В России зафиксированы 45 случаев заболевания.