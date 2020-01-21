https://static.news.ru/photo/53350d0a-3cf1-11ea-b15c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfram Kastl/dpa/Global Look Press

Ускорить создание препарата для борьбы с новым видом заболевания из Китая помогут разработки вакцин от других типов коронавируса. Однако проблема может возникнуть с клиническими испытаниями. Об этом заявил глава партнёрства по вакцинам GAVI Сет Беркли.

Он рассказал РИА Новости, что новые агенты вирусов появляются постоянно из-за эволюции. Но важно выработать систему по идентификации таких агентов и быстрого перехода к разработке вакцин.

На данный момент прототип вакцины можно сделать очень быстро. Главная проблема — клинические тесты, — пояснил Беркли.

По словам главы GAVI, несколько лабораторий уже выработали генетическую последовательность нового вируса и сделали очень важную работу для победы над ним.

Специалисты сейчас ведут работу над вакцинами для другого типа коронавируса, но лицензированного продукта нет, — добавил Беркли.

Вспышка нового заболевания была зафиксирована в городе Ухань в начале января. Сначала специалисты думали, что это связано с местным рынком морепродуктов, но тогда многие пациенты утверждали, что не посещали его. Первое время врачи не фиксировали распространение коронавируса от человека к человеку, но 20 января китайские специалисты подтвердили обратное.

Новый коронавирус зафиксирован в Китае, Японии, Таиланде и в Республике Корея. О первом заболевшем в США сообщили и американские СМИ. Только в КНР число инфицированных возросло до 440 человек, а жертвами стали уже девять человек.

Как писал NEWS.ru, ранее зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь сообщил, что вирус нового типа может мутировать и передаваться не только воздушно-капельным путём.