Глава Алма-Аты сообщил, что ситуация в городе взята под контроль

Ситуация в Алма-Ате взята под контроль. В настоящее время проводятся задержания провокаторов и экстремистов. Об этом сообщил глава городской администрации Бакыжтан Сагинтаев, сообщение приводит ТАСС.

По словам Сагинтаева, за попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят «провокаторы изнутри и извне».

Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алма-Аты. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики, — заявил градоначальник.

Митинги начались в первые дни нового года в городах Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана. Местные жители вышли с протестами против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ.

Во вторник, 4 января, митингующие устроили беспорядки на площади Республики в Алма-Ате. Полиция применила против них светошумовые гранаты и вытеснила за пределы площади.

В результате президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Алма-Ате и Мангистауской области страны с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года.

Утром 5 января стало известно, что президент Токаев принял отставку правительства республики.