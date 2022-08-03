Глава администрации Тайваня наградила Пелоси почётным орденом Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь наградила Пелоси орденом Благожелательных облаков

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Спикеру палаты представителей Конгреса США Нэнси Пелоси на Тайване вручили орден Благожелательных облаков, Почетную награду ей преподнесла глава администрации острова Цай Инвэнь — за заслуги в продвижении отношений Вашингтона и Тайбэя. Об этом сообщает РИА Новости.

Орден Благожелательных облаков был учрежден 12 февраля 1941 года. Он предназначен для поощрения граждан за заслуги в национальном развитии и развитии гражданского общества. Также награду вручают иностранным представителям за выдающиеся гражданские заслуги.

Пелоси прибыла на Тайвань 2 августа. Это первый визит американского политика подобного уровня на остров с 1997 года. По мнению спикера американской палаты представителей, её поездка не противоречит политике США в отношении Китая, однако Вашингтон выступает против односторонних попыток изменить статус-кво Тайваня. Сенатор также подчеркнула, что её приезд является «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Китай считает Тайвань своей провинцией. Руководство КНР активно выступает против каких-либо контактов властей Тайбэя с действующими чиновниками или военными из стран, с которыми у Пекина установлены дипотношения.