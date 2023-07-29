«Гладко было на бумаге»: Поддубный объяснил, как ВСУ угробили технику НАТО Военкор Поддубный связал потерю ВСУ трети западной техники с переоценкой ее потенциала

Фото: МО РФ

Переоценка потенциала вооружения и военной техники стран НАТО стала одной из причин, по которой ВСУ уже потеряли до трети всей поставленной Киеву западной бронетехники, написал в своем Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его мнению, поставщики Украины уперлись в технологичность изделий ВПК, которые впечатляют своими характеристиками на слайдах, но проигрывают в условиях реальных боевых действий.

Есть хорошая русская пословица: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить», — написал Поддубный.

Проходимость натовской техники по болотистой местности и вязкому грунту также оставляет желать лучшего, отметил военкор. При этом, по его словам, ремонт западных образцов в полевых условиях — процесс трудоемкий и ресурсозатратный.

Поддубный считает, что российским военным специалистам стоит обратить внимание, насколько важен баланс высокотехнологичности, стоимости и эксплуатационных затрат. Тактико-технические характеристики также играют не последнюю роль, зачастую именно они определяют тактику, указал журналист.

Запад привык воевать с противником, который априори уступает в огневой мощи и качестве вооружения и военной техники. Отсюда и тактика. А тут всем натовским миром в тупике, — заключил он.

25 июля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска уже уничтожили треть техники ВСУ, поставленной Киеву странами Запада.