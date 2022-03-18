Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили подземный склад боеприпасов ВСУ

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Генеральный директор крупного финансового конгломерата Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал подождать с введением новых санкционных ограничений в отношении России. Банкир утверждает, что санкции негативно сказываются не только на экономике РФ, но и на экономике Германии, пишет Welt am Sonntag.

Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это. Нужны ли нам тогда ещё более жёсткие...