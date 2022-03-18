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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили подземный склад боеприпасов ВСУ

10:33, 19 марта 2022
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уничтожили подземный склад боеприпасов ВСУ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вооружённые силы России с помощью ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили крупный подземный склад с авиационными боеприпасами украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населённом пункте Делятин Ивано-Франковской области, — сказал он.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения российскими вертолётами Ка-52 укреплённого опорного пункта и замаскированной бронетехники украинских националистов.

По данным военного ведомства, с начала проведения специальной военной операции ВС России уничтожили 196 беспилотных летательных аппаратов, 1438 танков и других боевых бронированных машин, 145 установок реактивной системы залпового огня, 556 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также свыше 1200 единиц военной автомобильной техники.

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