Гиоргадзе назвал один фактор, который не даст произойти Майдану в Грузии Политик Гиоргадзе усомнился, что в Грузии может произойти Майдан

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Нынешняя политическая обстановка в Грузии не предполагает возможного Майдана, сообщил NEWS.ru на полях ПМЭФ грузинский политический деятель Игорь Гиоргадзе. По его мнению, никаких предпосылок для этого нет: конфликтующие стороны видят один вектор развития страны.

Грузия вассал с тех времен, как рухнул Советский Союз. Мой политический конфликт с Эдуардом Шеварднадзе (бывший президент Грузии, министр иностранных дел СССР. — NEWS.ru) как раз на этом и базировался. Тогда Шеварднадзе формулировал стратегию будущего Грузии таким образом: он говорил, что Грузия должна стать вторым Израилем в Закавказье для США. Ни больше ни меньше, — отметил Гиоргадзе.

Гиоргадзе признался, что предлагал ему такой вектор развития, чтобы Грузия стала Швейцарией не для США или кого-то еще, а для всех, в том числе и для соседей.

Сегодня нет никаких предпосылок для Майдана, как это было на Украине. Конфликтующие стороны сходятся в одном: они видят вектор дальнейшего развития во вступлении в ЕС и НАТО, поэтому конфликт идет между тем, кому достанется больше мест для власти. Вот и все, – заключил политик.

Ранее Гиоргадзе отметил, что Запад угрожает Грузии санкциями и отменой безвизового режима потому, что власти попытались выразить свое мнение принятием закона об иностранных агентах. Он отмечает, что в стране нет ни одной НКО, которая финансировалась бы Китаем или Россией — они все финансируются западными странами.