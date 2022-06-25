В центре Гамалеи рассказали, откуда появилась оспа обезьян Вирусолог Альтштейн: оспа пришла от путешественников с нетрадиционной сексуальной ориентацией

Фото: Zaruba Ondrej/CTK/Global Look Press

Оспу обезьян в Европу принесли путешественники с нетрадиционной сексуальной ориентацией, заявил профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». По его словам, во время поездки в Африку, в частности в Нигерию, они могли вступать в беспорядочные половые связи на вечеринках, где и могли заразиться.

Исходные люди, от которых началась эта эпидемия, — это гомосексуалисты, которые побывали в Нигерии и заболели там. Там оспа обезьян эндемична, она бывает почти каждый год. Эти приехавшие люди попали на крупную вечеринку, где сильно отличились, и оттуда это и распространилось, — сказал Альтштейн.

23 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспу обезьян пандемией. Представители организации отметили, что ситуация с заболеванием стала чрезвычайно острой для сферы здравоохранения по всему миру. По ее данным, общее количество заболевших оспой обезьян уже превышает 3417 человек, вирус выявлен в 58 государствах мира. При этом, говорят специалисты, распространение инфекции ускоряется каждую неделю.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков следом заявил, что оспу обезьян нельзя считать пандемией, поскольку в настоящее время насчитывается небольшое количество заболевших. Специалист полагает, что вирус не грозит проблемами в глобальном масштабе.