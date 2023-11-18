Гимн Украины, подъем в шесть утра: чем занимаются солдаты ВС РФ в плену The Times: российских военнопленных пытаются «перепрограммировать» на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Возвращение военных ВС РФ после обмена пленными с Украиной

Британское издание The Times сообщает, что руководство Украины занимается «перепрограммированием» попавших в плен российских военных. Что об этом известно?

Что заставляют делать российских солдат

По информации журналистов, российских бойцов будят в шесть часов утра звуками украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. После этого перед завтраком они проходят по аллее, где вывешены фотографии украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

«Военнопленные работают шесть дней в неделю за 8 долларов в месяц, на которые они могут купить Coca-Cola, которой не было в России с начала специальной военной операции», — говорится в публикации The Times.

Спикер украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко считает, что такие действия якобы помогут вытащить россиян из «религиозной секты». По его мнению, если будить пленных рано утром украинским гимном и водить в столовую через аллею, увешанную портретами Степана Бандеры, их можно «перепрограммировать».

Авторы The Times пояснили: несмотря на попытки Киева заставить россиян отказаться от своих идеалов, в целом методы не работают.

«Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна», — рассказал британскому изданию российский военнопленный по имени Николай.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Что в плену ВС РФ говорят украинские солдаты

10 ноября в Министерстве обороны России сообщили, что ВС РФ поразили два подразделения морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра. В МО России подчеркнули, что в плен были взяты 11 украинских морпехов, которые хотели закрепиться на левой стороне Днепра.

12 ноября Министерство обороны России опубликовало видеозаписи допросов бойцов 36-й бригады морской пехоты ВСУ, которые были взяты в плен на левом берегу Днепра. По словам украинцев, офицеры и командование их бросили после того, как они высадились на берег.

«Мы высадились на берег, сразу начался обстрел. <...> Офицеры нам не поставили никакой задачи, они нас бросили, нас отправили на пушечное мясо», — заявил украинский военнопленный Александр Михалюк.

По словам командира подразделения старшего лейтенанта ВС РФ Золто Арсаланова сначала морпехи ВСУ говорили, что являются обычными мобилизованными.

«Военнослужащие, которые вышли к нам, являются подготовленными, хотя они и называют себя мобилизованными, но по обмундированию и вооружению было видно, что они подготовлены к занятию каких-то позиций. Мы упредили их, нанесли огневое поражение первой группе, затем другие группы взяли в плен», — пояснил он.

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