Гимн СССР прозвучал во время трансляции Reuters с Майдана в Киеве

В прямом эфире, который ведёт агентство Reuters с центральной площади Киева, Майдана Незалежности, прозвучал гимн СССР. Трансляция «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса» до сих пор идёт на YouTube-канале агентства.

По видеозаписи невозможно установить источник звука. Кроме гимна СССР также прозвучали другие музыкальные произведения. В описании к трансляции говорится, что Россия отводит войска от границы с Украиной, однако «Запад заявляет, что пока не увидел этому доказательств».

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. В Кремле не раз отвергали подобные обвинения.

Некоторые западные издания написали, что российские военные проведут операцию против Киева 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 мск). Так, например, британский таблоид Mirror опубликовал материал, где было сказано, что первой нанесёт удар по военной инфраструктуре Украины российская авиация, а затем начнётся наземная операция. Также говорилось о том, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Чёрного моря. Однако озвученное Западом «время» начала «вторжения» истекло.