Гигантский шар удержал высочайшее здание Тайваня от падения Конструкция в виде шара удержала высочайшее здание Тайваня при землетрясении

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специальная конструкция в виде гигантского золотого шара весом 660 тонн спасла высочайший небоскреб «Тайбэй 101» во время сильнейшего землетрясения на Тайване. 508-метровое здание устояло благодаря специальной конструкции, свисающей с 92-го этажа, стабилизировавшей небоскреб, передает CNN.

Оригинальное архитектурное решение на 40% уменьшает раскачивание здания во время природных катастроф, сообщает канал. Когда здание начинает двигаться в одном направлении, золотой шар раскачивается в противоположную сторону, благодаря чему устанавливается равновесие. При этом башня может раскачиваться, однако не опрокидывается.

Данное решение было принято еще на этапе строительства. Тайвань является сейсмоопасным регионом, поэтому само здание также построено с использованием эластичных материалов, которые обладают способностью растягиваться и сжиматься. Кроме того, небоскреб обладает системой стальных распорок, которыми опоясан по всей длине. Благодаря им нагрузка распределяется равномерно, что также придает устойчивости во время землетрясений.

Ранее сообщалось о том, что незадолго до землетрясения «рыбу Судного дня» заметили недалеко от филиппинского острова Каланггаман. Согласно суевериям, она обычно всплывает на поверхность при приближении катастроф.

Серия мощных землетрясений произошла утром 3 апреля близ Тайваня. Первые подземные толчки почувствовали к юго-западу от Окинавы. Эпицентр толчков магнитудой 7,5 располагался вблизи восточного побережья. Катаклизм стал сильнейшим за последние 25 лет — 21 сентября 1999-го на острове фиксировали сейсмическую активность магнитудой 7,3.