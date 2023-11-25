Крупнейший в мире айсберг начал дрейфовать возле Антарктиды The Sun: айсберг площадью 4000 квадратных метров всплыл возле Антарктиды

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Крупнейший в мире айсберг пришел в движение спустя 37 лет нахождения на морском дне, пишет The Sun. Глыба, названная A23a, откололась от береговой линии Антарктиды в 1986 году, погрузилась на дно моря Уэдделла, превратившись в часть ледяного покрова, но теперь всплыла.

Площадь айсберга составляет почти 4000 квадратных километров. Его толщина достигает порядка 400 метров. Ученые не рассматривают в качестве причины произошедшего глобальное потепление.

Когда отколовшаяся глыба еще была стационарной, на ней находилась советская исследовательская станция «Дружная 1». Однако персонал и оборудование были вывезены еще до того, как она отделилась.

Специалисты, которые наблюдают за хаотичной траекторией айсберга, полагают, что вскоре он все же покинет этот район. Скорость его движения оценивается в 150 километров в месяц.

Ранее сообщалось, что температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки в 20,96 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2016 года, когда температура поверхности океанов достигла 20,95 градуса.

Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев считает, что температурные рекорды могут привести к росту числа природных аномалий и катастроф. Также он предупредил о влиянии потепления на судьбу городов, расположенных на берегах морей, и на могильники многолетней мерзлоты.