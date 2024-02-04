Гигантская песчаная буря накрыла крупнейшее месторождение газа в Австралии

Фото: Sui Xiankai/Global Look Press

Гигантская песчаная буря накрыла одно из крупнейших газовых месторождений в Южной Австралии, сообщило издание The Advertiser. Рабочие были вынуждены скрываться от нее в строительных контейнерах. По информации издания, буря длилась час и могла быть вызвана тропическим циклоном Киррили.

Песчаная буря, длившаяся час, обрушилась на завод в Сантосе, расположенный почти в 100 км от Аделаиды. <...> Неясно, был ли нанесен какой-либо ущерб в результате шторма, который, как полагают, является следствием экс-тропического циклона Киррили, — говорится в сообщении.

По словам одного из рабочих, скорость ветра превышала 90 км/ч. Мужчины были вынуждены выходить из укрытий и закреплять конструкции, сметаемые потоком песка.

В августе прошлого года сообщалось о гигантской песчаной буре в Иордании. Пейзажи в тот момент более напоминали марсианские. По словам местных журналистов, сильный ветер поднял в воздух тучи красного песка и засыпал им землю, дома и машины. Небо при этом над многими районами страны окрасилось в темно-красный цвет.