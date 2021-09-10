«Гибридная атака»: Меркель о кризисе с беженцами на границе с Белоруссией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, назвала этот кризис «гибридной атакой». Её слова приводит ТАСС.
Ранее президент Польши Анджей Дуда ввёл чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. О введении мер главу государства попросило правительство.
Кроме того, польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну.