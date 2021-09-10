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«Гибридная атака»: Меркель о кризисе с беженцами на границе с Белоруссией

15:48, 11 сентября 2021
«Гибридная атака»: Меркель о кризисе с беженцами на границе с Белоруссией Ангела Меркель Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя ситуацию с беженцами на границе с Белоруссией, назвала этот кризис «гибридной атакой». Её слова приводит ТАСС.

Ранее президент Польши Анджей Дуда ввёл чрезвычайное положение в регионах на границе с Белоруссией из-за неконтролируемого потока нелегальных мигрантов. О введении мер главу государства попросило правительство.

Кроме того, польские власти захотели вслед за своими коллегами из Литвы построить «стену» — забор на границе с Белоруссией, чтобы отгородиться от республики. Это связано с увеличением числа мигрантов, прибывающих в страну. 

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