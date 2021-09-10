«Гибридная атака»: Меркель о кризисе с беженцами на границе с Белоруссией

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Один из руководителей движения сопротивления «Талибану» (организация запрещена на территории России) Салех Регистани заявил, что повстанцы продолжают вести вооружённую борьбу против боевиков. Активные боевые действия в провинции Панджшер идут уже две недели, с обеих сторон сообщают о больших потерях, передаёт Tolo News.

Со стороны движения «Талибан» поступила информация, что Панджшер полностью находится под их контролем. Однако силы сопротивления опровергают это утверждение. По словам Регистани, идёт битва не на жизнь, а насмерть за...