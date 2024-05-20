Гибель президента Ирана: последние новости, причина крушения вертолета

Фото: IMAGO/Iranian Presidency Office/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы республики Ибрахима Раиси при крушении вертолета. Каковы последние новости о трагедии, что стало причиной крушения воздушного судна, кто займет место президента Ирана?

Что известно о гибели Раиси

Утром 20 мая ряд СМИ сообщил о гибели президента Ирана. Позднее информацию о смерти Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури.

Как уточняют республиканские СМИ, 19 мая иранский лидер встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. После официальных мероприятий он сел в вертолет Bell-212 американского производства вместе с главой МИД Хосейном Амиром Абдоллахияном и полетел в сторону Тегерана. Примерно через 30 минут после взлета вертолет президента рухнул в Восточном Азербайджане (территория Ирана). Спасательная операция продолжалась до утра 20 мая и была осложнена трудными климатическими условиями.

Все сопровождавшие президента Ирана, в том числе Абдоллахиян, погибли в результате крушения вертолета. Помимо Раиси, главы МИД и экипажа, в вертолете находились губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и имам Тебриза Мухаммед Али аль-Хашем.

Глава иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд позднее сообщил, что спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения вертолета Раиси. По его словам, которые приводит телеканал Al Jazeera, обнаружены все тела погибших, их отправили в Тебриз.

«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз. Поиск завершен», — сказал Коливанд.

Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Ali Hamed Haghdoust/REUTERS Вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время взлета у границы Ирана и Азербайджана 19.05.2024 г. Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Azin Haghighi/REUTERS Операция по поиску президента Ирана Ибрахима Раиси Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси и Ильхам Алиев на встрече в Азербайджане, 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси в Восточном Азербайджане 19.05.2024 г. Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси Фото: Majid Asgaripour/REUTERS Люди следят за новостями о крушении вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси

Кто станет президентом Ирана вместо Раиси

Согласно статье 31 Конституции Ирана, полномочия главы республики при таких обстоятельствах переходят к первому вице-президенту страны.

«В случае смерти, увольнения, отставки, отсутствия или болезни президента в течение более двух месяцев и в любом случае, когда срок президентства закончился и новый президент не был избран из-за препятствий или других подобных причин, первый вице-президент с одобрения руководства принимает на себя его полномочия и обязанности, а совет, состоящий из спикера парламента, главы судебной власти и первого вице-президента, обязан организовать избрание нового президента в максимальный срок в течение 50 дней, в случае смерти первого вице-президента или других проблем, мешающих ему исполнять свои обязанности, а также если у президента нет первого вице-президента, он назначает вместо себя руководителем другое лицо», — гласит соответствующая статья конституции.

Как сообщает издание Tasnim News, первый вице-президент Ирана Мохаммед Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней до новых президентских выборов, которые организует специальный совет.

Какова причина крушения вертолета президента Ирана

Как пишет Telegram-канал Mash, вертолет президента Ирана упал из-за сбоя электроники и густого тумана. Синоптики сообщают, что в зоне крушения воздушного судна наблюдалась «термическая депрессия»: облака понижались до земли, местами шел ливень с грозой, в облаках была болтанка.

Авиаэксперт Владимир Шабрин предположил, что крушение вертолета Раиси могло произойти из-за технической неисправности или человеческого фактора. Он напомнил, что всего в колонне с президентом Ирана было три вертолета, два из них прибыли к месту назначения, третий — с Раиси — потерпел крушение.

«Два из трех вертолетов долетели, значит, можно было долететь. На видео — горная местность, плюс говорили про туман. Так что, возможно, человеческий фактор или техническая неисправность», — заявил эксперт.

Официальных данных о точной причине крушения вертолета президента Ирана на настоящий момент нет.

Фото: Zuma/ТАСС Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси

Кто выразил соболезнования Ирану

Иностранные лидеры выражают соболезнования Ирану в связи с гибелью Раиси. С заявлениями выступили в том числе глава Евросовета, президент Армении, президент ОАЭ, президент Азербайджана Ильхам Алиев, телеграмму направил председатель Китая Си Цзиньпин. Выразило соболезнования и посольство России.

20 мая с соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Раиси как настоящий друг Москвы внес неоценимый вклад в развитие отношений Ирана и РФ.

«Примите глубокие соболезнования в связи с огромной трагедией, постигшей народ Исламской Республики Иран, — авиакатастрофой, унесшей жизнь президента Сейеда Ибрахима Раиси, а также жизни ряда других видных государственных деятелей вашей страны. Сейед Ибрахим Раиси был выдающимся политиком, вся жизнь которого была посвящена служению Родине. Он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным авторитетом за рубежом. Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства», — приводит слова российского лидера сайт Кремля.

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