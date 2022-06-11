«Геть с Украины, москаль некрасивый»: Сердючка спела для военных в Киеве Верка Сердючка на концерте для военных в киевском метро: «геть москалей с Украины»

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Народный артист Украины, певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, провёл концерт в метро Киева для украинских военных. Исполнитель вышел на сцену в военной форме и в своей фирменной звезде на макушке. Он призвал российские войска покинуть Украину.

Геть с Украины, москаль некрасивый, — поёт Данилко под восторженные крики публики.

Певца в начале спецоперации внесли в список артистов, которым запретили въезд в Россию на 50 лет. В его компании оказалась, например, Наргиз. Данилко в ответ на личные санкции заявил, что в Кремле и Лужниках он выступить успел, в Мавзолее побывал, поэтому делать ему в России больше нечего.

Накануне актёр и телеведущий Максим Галкин дал концерт в Израиле на русском языке, на котором решил пошутить про спецоперацию на Украине и вступление Швеции в НАТО. Артист высмеял требование РФ к киевским властям по невступлению в Альянс, а также тот факт, что россиянам теперь придется менять некоторые шведские названия.