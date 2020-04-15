Герой Украины назвал объект РФ, который может стать целью ракетных ударов

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Герой Украины, директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман назвал российский «Каменский нефтеперегонный завод» возможной целью для ракетного удара «Ольхой».

Удары «Ольхой» могут быть нанесены по российским объектам критической инфраструктуры, вроде того же «Каменского», — привели слова Леонида Шимана на портале «ПолитЭксперт».

На портале отмечают, что экс-секретарь совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов в 2018 году назвал возможной целью для ракетного удара — Крымский мост. После его заявления, политик Владимир Жириновский заявил, что в случае ракетного удара по мосту, Украина прекратит свое существование как государство.

Как писал NEWS.ru ранее, в мае 2019 года на Украине провели испытания ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун». Из-за учебных пусков, которые проводились в Одесской области, был перекрыт район Чёрного моря.