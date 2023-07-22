Герой России ответил на обещание Зеленского придать наступлению оборотов Генерал Липовой предрек большие потери ВСУ после обещаний Зеленского ускорить контрнаступление

Фото: МО Украины

Обещания президента Украины Владимира Зеленского, что контрнаступление ВСУ вот-вот наберет обороты, закончатся «очередной мясорубкой» с еще большими потерями для Киева, заявил NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, заявления украинских властей об ожидаемых успехах их армии на фронте не стоит воспринимать всерьез, поскольку такие прогнозы ничем не подкреплены.

Киев постоянно делает информационные вбросы, показывая активность на фоне своих провалов. Поэтому каждый день мы слышим, что вот-вот начнется контрнаступление, о каких-то победах. Чем хуже у них ситуация на фронте, тем громче они всему миру обещают победить, — объяснил Липовой.

Генерал предрек, что после очередного провала Зеленский вновь будет оправдываться тем, что Украине не дали ракет и самолетов. По его словам, сейчас Зеленский выпрашивает очередную партию оружия, чтобы продолжать бороться «за счастье» своего народа «до последнего украинца»

Ничем, кроме потерь, это не закончится. Воздушной поддержки у них нет, проблемы с боеприпасами и артиллерией, снаряды они расходуют, абсолютно не считаясь с количеством. Никаких успехов у них нет, что признают и их хозяева на Западе, — констатировал Герой России.

Ранее Зеленский в ходе выступления на Аспеновском форуме в США признал невысокие темпы контрнаступления ВСУ, пообещав при этом, что оно ускорится. По его словам, украинское командование бережет личный состав и сейчас военные постепенно преодолевают минные поля.

Также Зеленский назвал Крымский мост целью, которая, по его словам, должна быть нейтрализована. Такое заявление президент Украины сделал вскоре после атаки надводных дронов по мосту 17 июля, в результате которой погибла супружеская пара из Белгородской области и пострадала их несовершеннолетняя дочь.