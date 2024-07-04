Герой России объяснил, почему Си Цзиньпин призвал ШОС усилить разведку Генерал Липовой: Си Цзиньпин призвал ШОС усилить разведку из-за угрозы США

Фото: Xie Huanchi/XinHua/Global Look Press

Си Цзиньпин

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Шанхайскую организацию сотрудничества усилить разведку из-за угроз со стороны США, считает Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что НАТО и Евросоюз ведут подрывную и провокационную работу против ШОС и БРИКС.

Заявление Си связано с подрывной работой, идущей против ШОС и БРИКС со стороны НАТО и США, ЕС. Подрывная и провокационная работа. Когда страны обмениваются разведданными, легче противостоять вызовам, — пояснил Липовой.

По его словам, США не стесняются говорить, что готовы уничтожать конкурентов, которыми для них являются ШОС и БРИКС. Генерал уточнил, что Си Цзиньпина на Западе должны были услышать. Герой России напомнил, что Евросоюз и США были против создания БРИКС и ШОС и пытались заблокировать их санкциями.

Америка все еще думает, что правит миром. А Британия - марионетка в Европе в руках США. Запад может пойти на все, начиная от мер принуждения, экономических санкций, в том числе в торговой и банковской сферах, заканчивая прямой физической угрозой государствам. Идет открытая борьба на взаимное уничтожение, — заключил генерал-майор.

Политолог Евгений Михайлов ранее заявил, что вступление Белоруссии в ШОС показало лидерство России и ее союзников перед попытками западных стран расширить свое доминирование. Он добавил, что ШОС, в отличие от других объединений, предлагает членам сотрудничество на равных условиях.