Герой РФ объяснил постоянные разговоры на Западе о падении Киева за три дня Липовой: Запад прикрывает свои неудачи разговорами о падении Киева за три дня

Фото: МО Украины

Заявления Запада о том, что Киев должен был пасть за три дня в начале специальной военной операции, обусловлены попыткой Европы и США прикрыть свои неудачи на Украине, заявил в разговоре с NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, таким образом западные государства пытаются раздуть миф об их небывалом успехе в противостоянии с Россией.

Это навязчивая идея — якобы Киев должен был пасть за три дня, а Украина — за пару недель — разгоняется самим Западом в СМИ. Они же забывают, что были Стамбульские соглашения, где Зеленского склоняли к подписанию договора с Россией, где Киев уступил бы Москве исторически российские территории, — заявил Липовой.

Однако, отметил он, этого не произошло, так как «эмиссары из Европы» во главе с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном запретили президенту Украины Владимиру Зеленскому идти на соглашение, пообещав Украине победу. Но затем Запад забыл о своих обещаниях Киеву, подчеркнул Липовой.

Только из-за Европы и США боевые действия продолжаются, они ищут виноватого, на кого бы свалить свои неудачи. Отсюда постоянное напоминание о трех днях, о небывалом успехе Запада в противостоянии с Россией, — резюмировал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что руководство США намерено просить Зеленского перейти к сдерживанию России вместо попыток отвоевать территории. При этом уточняется, что украинский лидер осознает подобные доводы, однако не намерен заявлять об этом публично.