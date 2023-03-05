«Герой народа»: в США объяснили рост популярности Путина American Thinker: в США Путин становится популярней Байдена из-за заботы о народе и стране

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин

Американская журналистка Лаура Веллингтон в статье для American Thinker написала, что президент России Владимир Путин набирает популярность в США, так как многие американцы видят в нем героя, который заботится о своей стране и народе. Она отметила, что жители Соединенных Штатов видят разницу в том, что делает для них правительство и президент Джо Байден и то, что делает руководство России для населения.

Многие американцы начинают видеть во Владимире Путине героя — такого президента, которого им самим хотелось бы иметь. За всей его показной воинственностью американцы начинают видеть в Путине человека и лидера, который заботится о своей стране и своем народе гораздо усерднее, нежели наши власти заботятся о нас, — сказала Веллингтон.

Она подчеркнула, что если раньше американцам нравились фотографии Путина во время занятий спортом, то теперь им нравится то, что российский лидер выглядит лучше в сравнении с Байденом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что проблемой российского президента Владимира Путина является размещение американских вооружений рядом с границами РФ. Также он объяснил, что Россия является «другой цивилизацией». Именно поэтому, подчеркнул Орбан, Запад не понимает ее. Орбан признал, что понимает мотивы президента РФ. При этом он сказал, что не поддерживает поступки Владимира Путина. Также Орбан заявил, что между РФ и Западом существует конфликт интересов.