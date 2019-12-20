https://static.news.ru/photo/d929939e-2415-11ea-be95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Интернет-пользователи всего мира репостят «вирусное» видео с немецкой овчаркой, которая сопровождала машину пожарной бригады к горящему дому своих хозяев. Таким образом собака показала, куда именно нужно ехать, в незнакомой местности без каких-либо указателей.

Кадры с верным псом, который ведёт за собой спасателей, восхитили людей. Многие признаются, что влюбились в четвероногого героя, сообщает indy100.

Между тем запись эта не новая. Видео автомобильным регистратором было снято на Аляске ещё в 2010 году. Кличка пса — Бадди. Впоследствии ему была вручена специальная награда от службы спасения.

Что касается владельца дома, то он тогда получил лишь небольшие ожоги. Его удалось спасти в том числе благодаря преданной овчарке, которая показала бригаде пожарных дорогу, выиграв для хозяина драгоценное время.

Почему видео с верным Бадди «завирусилось» сейчас, неизвестно. Некоторые считают, что это лишь очередная его «реинкарнация», и героический поступок четвероногого друга будет восхищать ещё не одно поколение интернет-пользователей.

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